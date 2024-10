Polizei Paderborn

POL-PB: Unter Alkoholeinfluss die Kurve nicht gekriegt - 10.000,-- EUR Sachschaden

Schloß Neuhaus, Schlossstraße/Fürstenweg (ots)

(hajos) Am Sonntagvormittag befuhr ein 30-jähriger aus Schloß Neuhaus die Schlossstraße in Richtung Paderborn. Dabei kam er in der Linkskurve im Übergang auf den Fürstenweg nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Opel Corsa frontal gegen eine Straßenlaterne. Das eingesetzte Team der Polizei Paderborns stellte vor Ort fest, dass der 30-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Dieser wurde leicht verletzt mittels Rettungswagen dem St. Vincenz-Krankenhaus zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein total beschädigter Opel Corsa musste abgeschleppt werden, aber auch an der Straßenlaterne entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 10.000,-- EUR. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben die ersten Ermittlungen zudem, dass der Corsa-Fahrer seit mehr als 6 Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell