Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg-Rodau: Einbruch in Gaststätte scheitert

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Zwingenberg-Rodau (ots)

Eine Gaststätte in der Hauptstraße geriet vergangene Woche in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die ungebetenen Gäste zwischen Donnerstagabend (5.9.) und Samstagabend (7.9.) an mehreren Fenstern zu schaffen gemacht haben. Nachdem die Fenster dem kriminellen Vorhaben standgehalten haben, suchten sie das Weite. Wie hoch die Schäden sind, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen noch geprüft werden. Die ermittelnden Beamtinnen und Beamten (K41) in Bensheim können unter der Telefonnummer 06251/8468-0 erreicht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell