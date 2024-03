Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0149 --Polizei fasst Mehrfach-Straftäter--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Knochenhauerstraße Zeit: 11.03.2024, 00:55 Uhr

In der Nacht zu Montag wurde in Mitte in einem Handyshop eingebrochen. Dabei wurden mehrere Mobilfunktelefone entwendet. Der Einbrecher flüchtete zunächst. Ein 43 Jahre alter Mann konnte kurze Zeit später nach einem Diebstahl in der Bahnhofsvorstadt von der Polizei wiedererkannt und vorläufig festgenommen werden.

Einsatzkräfte wurden gegen 00:55 Uhr in die Knochenhauerstraße gerufen, da es in einem Handyshop zu einem Einbruch gekommen war. Der 43-Jährige hatte zuvor mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe zerstört, stieg in den Verkaufsraum ein und entwendete mehrere Mobilfunktelefone sowie Ladekabel und flüchtete. Kurze Zeit später wurde die Polizei zu einem Diebstahl auf dem Bahnhofsvorplatz gerufen. Einer 59 Jahre alten Frau wurde die Handtasche gestohlen. Ein Zeuge reagierte schnell und hielt den Räuber bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde anschließend zur Polizeiwache verbracht. Bei der Durchsuchung wurde unter anderem ein Taschenmesser gefunden. Durch Videoaufzeichnungen des Handyshops wurde der Einbrecher von den Einsatzkräften identifiziert.

Die Polizei hat Strafanzeigen gegen den 43 Jahre alten Mann wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Diebstahl mit Waffen gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

