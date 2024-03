POL-HB: Nr.: 0148 --Polizei ermittelt nach exhibitionistischen Handlungen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 11.03.2024, 02:30 Uhr Ein verdächtiger Gegenstand löste in der Nacht zu Montag einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Mitte aus. Gegen 02:30 Uhr trat ein 30 Jahre alter Mann an die Gegensprechanlage des Polizeikommissariat Mitte Am Wall heran und meldete, dass er vermutlich eine Bombe gefunden hätte. Daraufhin zeigte er einen circa 30 ...

mehr