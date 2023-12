BPOL-HRO: Rangierlok kollidiert mit PKW

Schwaan (ots) - Auf der Zugstrecke 6446 (Rostock - Schwaan) erfasste am Sonntagabend, den 10. Dezember 2023 ein Güterzug einen Kleinwagen. Gegen 18.25 Uhr wollte eine 82-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug den Bahnübergang Huckstorf überqueren. Hierbei kam sie aus bisher noch unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug in das Gleisbett und blieb stecken. Als sich die Halbschranken am Bahnübergang senkten, verließ sie noch ...

