Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller

Viernheim (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Gudrun-Pausewang-Straße geriet zwischen Freitagabend (6.9.) und Samstagmittag (7.9.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie eine Tür gewaltsam zu öffnen, um in das Haus zu gelangen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Unbekannten flüchteten. Dennoch entstanden Schäden, die auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

