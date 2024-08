POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin durch Verkehrsunfall in Butjadingen verletzt

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Montag, 26. August 2024, gegen 05:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Großenkneten entstanden. Die beteiligten Personen blieben unverletzt. Ein 20-jähriger Delmenhorster befuhr mit einem Mercedes die Autobahn in Richtung Hamburg. Zwischen dem Dreieck ...

mehr