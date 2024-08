POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: 68-Jährige aus Altlußheim vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) - Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis Am 14.08.2024, gegen 01:30 Uhr, verließ die 68-jährige Vermisste Carmen B. mit ihrem PKW VW T-Roc, Farbe weiß, mit Heidelberger Kennzeichen, ihre Wohnanschrift in Altlußheim. Sie wollte mutmaßlich einen Angehörigen in der GRN Klinik Schwetzingen ...

