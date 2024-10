Polizei Paderborn

POL-PB: Drei versuchte Wohnungseinbrüche Im Lohfeld

Paderborn (ots)

(mb) An mehreren Wohnhäusern an der Straße Im Lohfeld hat sich in der Nacht zu Samstag ein Einbrecher zu schaffen gemacht. Der Unbekannte war vermutlich mit einem Fahrrad unterwegs.

An frühen Samstagmorgen (12.10.2024) hörte eine Anwohnerin gegen 04.05 Uhr verdächtige Geräusche am Haus. Sie stand auf und entdeckte eine verdächtige Person, die sich mit einem Fahrrad entfernte. Die Zeugin verständige die Polizei. Eine Fahndung nach dem Verdächtigen blieb in der Nacht erfolglos. Vormittags stellte die Frau Einbruchsspuren an ihrer Haustür fest. Vermutlich war der Täter kurz ins Haus gelangt, hatte aber keine Beute gemacht. Auch in der unmittelbaren Nachbarschaft entdeckten die Bewohner an zwei Häusern Hebelspuren an den Haustüren. Ermittlungen ergaben, dass sich hier zwischen 02.50 Uhr und 03.15 ein Tatverdächtiger aufgehalten hatte. Der bärtige Mann soll 35 bis 45 Jahre alt und kräftig gebaut sein. Er war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Kappe mit farbiger Aufschrift. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack und ein Fahrrad dabei.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen. Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden sollte die Polizei unabhängig von der Tageszeit immer sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

