POL-STD: Polizei stellt 40 Marihuanapflanzen und Zuchtzubehör sicher, Unbekannte entwenden Kabel aus Stader Rohbau

Stade (ots)

1. Polizei stellt 40 Marihuanapflanzen und Zuchtzubehör sicher

Am vergangenen Freitag gegen kurz nach 17:00 h konnten Beamte der Stader Polizei in Oldendorf in der Hauptstraße im Rahmen eines anderen Einsatzes in einem dortigen Einfamilienhaus eine Indoorplantage und ein sog. Growzelt auffinden und insgesamt ca. 40 Marihuanapflanzen sowie umfangreiches Zuchtzubehör feststellten. Die Pflanzen und das Zubehör wurden abgebaut, sichergestellt und abtransportiert. Gegen die beiden Beschuldigten im Alter von 42 und 46 Jahren wurde jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet.

2. Unbekannte entwenden Kabel aus Stader Rohbau

Bisher unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen vergangenen Donnerstag, den 10.09., 16.15 h heute Morgen, 07:30 h Zutritt zu einem Baustellengelände in der Lüneburger Straße in Stade verschafft und sind dann in dem dortigen Rohbau nach aufhebeln einer Tür in das Lager eingedrungen.

Aus diesem und dem gesamten Rohbau wurden anschließend sämtliche Kabel entwendet und abtransportiert. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter dazu mit einem passenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sind.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

