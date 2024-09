Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Alarm für die Ortswehren aus Agathenburg, Dollern und Hagen - Feuer schnell gelöscht

Stade (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 09:10 h wurden die Feuerwehrleute der Ortswehren aus Agathenburg, Dollern und Stade-Hagen zu einem Carportbrand nach Agathenburg in die Straße Heideflage alarmiert. Gemeldet war, dass sich ein E-Fahrzeug in dem Unterstand stehen würde.

Vor Ort stellte sich dann aber zum Glück heraus, dass beim Abflammen von Unkraut nur an dem Carport gelagertes Brennholz in Brand geraten war. Durch das schnelle Eingreifen des Eigentümers konnte der Brand dann mittels Wasserschlauch gelöscht werden.

Die eingesetzten Feuerwehrleute brauchten dann nur noch kleine Nachlöscharbeiten durchführen und nach kurzer Zeit wieder einrücken.

Der angerichtete Sachschaden am Carport wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

