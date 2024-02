POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Von Sonntag (11.02.2024) auf Montag (12.02.2024) brachen noch unbekannte Täter zwischen 19:00 Uhr und 09:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "In den Beeten" in Großingersheim ein. Die Einbrecher kamen durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses ins Gebäude. Anschließend durchwühlten sie mehrere Kommoden und Schränke. Ob die Unbekannten ...

