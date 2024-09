POL-STD: Zwei Autos in der Gemarkung Dollern und in Stade aufgebrochen und Geldbörsen erbeutet, Müll in Dollerner Feldmark abgelegt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots) - In der Nacht von Samstag, den 07. auf Sonntag, den 08.09. hat sich gegen 02:30 h im Alten Land in Steinkirchen in der Straße Huttfleth ein Unfall ereignet, für den die Polizei jetzt den mutmaßlichen Verursacher sucht. ZU der Zeit war ein 19-jähriger Fahrer eines Suzuki-Motorrades aus Stade auf der Landesstraße 140 in richtung Steinkirchen unterwegs ...

mehr