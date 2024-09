Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von Geschäftsaufbrüchen in Buxtehuder Innenstadt - Polizei sucht Zeugen, Fahrradeigentümer gesucht, Zeugen für versuchten Raub in Stade gesucht

Stade (ots)

1. Serie von Geschäftsaufbrüchen in Buxtehuder Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

In den vergangenen Tagen ist es in der uxtehuder Innenstadt gleich zur vier Einbrüchen in Geschäfte gekommen, für die die Polizei jetzt Zeugen sucht.

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat sich ein bisher unbekannter Täter gegen 04:20 h gewaltsam Zutritt zur Altstadt Buchhandlung in der Langen Straße verschafft. Was dort erbeutet werden konnte steht zur Zeit noch nicht genau fest.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden die Verkaufsräumlichkeiten von ARKO in der Langen Straße, ein Blumenladen in der Viverstraße und ein Gastronomiebetrieb in der Straße "Am Geesttor" aufgebrochen und bei den anschließenden Durchsuchung eine geringe Menge Bargeld und Alkoholflaschen erbeutet.

Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Fahrradeigentümer gesucht

Bei der Polizeiinspektion Stade wurde im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens ein Fahrrad der Marke GIANT RS Tourer in anthrazit-silber mit 21-Gang-Schaltung sichergestellt und die Ermittler suchen nun den rechtmäßigen Eigentümer.

"Wem gehört das Rad oder wer kann Hinweise zur Herkunft geben?"

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

3. Zeugen für versuchten Raub in Stade gesucht

Am Mittwoch, den 04.09. ist es gegen 17:30 h in Stade in der Steilen Straße zu einem versuchten Raub und eine Körperverletzung gekommen, für den die Polizei jetzt nach Zeugen sucht.

Eine Jugendgruppe von ca. 10 Personen hatten dort das 38-jährige Opfer umringt und versuchten, dem Stader seinen Rucksack wegzunehmen. Während der Tat wurde er durch Schläge und Tritte verletzt.

Erst nachdem ein Mitarbeiter eines Pizzaservice in der Nähe auf den Fall aufmerksam geworden war und gerufen hatte, ließen die Räuber von dem Opfer ab und flüchteten.

Die Ermittler suchen jetzt nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

