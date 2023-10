Polizei Bielefeld

POL-BI: Kaffeevollautomat aus Firma gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagmorgen, 10.10.2023, bemerkten Mitarbeiter in einem Firmengebäude in der Straße Am Stadtholz, in Höhe Leibnizstraße, dass ein hochwertiger Kaffeevollautomat entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand erlangten unbekannte Täter im Zeitraum von 18:30 Uhr am Montag, 09.10.2023 und 06:00 Uhr am 10.10.2023 Zugang zum Gebäude. Von dort entwendeten sie einen Kaffeevollautomaten samt Milchkühler und Entkalkungsanlage. Bei der Maschine handelt es sich um einen sogenannten "Frischbrühautomaten" des Herstellers Necta und Wittenborg vom Typ Kalea Plus.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:30 Uhr am 09.10.2023 und 06:00 Uhr am 10.10.2023. Es ist nicht auszuschließen, dass für den Abtransport der Beute ein Fahrzeug genutzt wurde.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, möglichen Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Automaten beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell