POL-LIP: Detmold. Mann aus dem Klinikum vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - Am Dienstag (05.11.2024) führte der lippische Verkehrsdienst in der Bekampstraße in Wülfer eine Verkehrskontrolle durch. Dieser sind massive Bürgerbeschwerden sowie Beschwerden seitens der Verkehrsbetriebe über die dortige Verkehrssituation vorhergegangen. Hintergrund: Weil die Ostwestfalenstraße in Fahrtrichtung Lemgo ab dem Abzweig Bextener ...

