Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wülfer. Zahlreiche Fahrzeugführer missachten Durchfahrtsverbot.

Lippe (ots)

Am Dienstag (05.11.2024) führte der lippische Verkehrsdienst in der Bekampstraße in Wülfer eine Verkehrskontrolle durch. Dieser sind massive Bürgerbeschwerden sowie Beschwerden seitens der Verkehrsbetriebe über die dortige Verkehrssituation vorhergegangen.

Hintergrund: Weil die Ostwestfalenstraße in Fahrtrichtung Lemgo ab dem Abzweig Bextener Straße gesperrt ist, nutzen aktuell viele Kraftfahrzeugführer die Bekampstraße als Abkürzung, um nicht der offiziell ausgeschilderten Umleitungsstrecke über den Alten Postweg folgen zu müssen. Die Bekampstraße ist jedoch aufgrund der Fahrbahnbreite sowie fehlender Gehwege nicht geeignet, den starken Fahrzeugverkehr der Ostwestfalenstraße aufzunehmen. Aus diesen Gründen wurde die Straße durch eine entsprechende Beschilderung (Verkehrszeichen 250) für den Durchgangsverkehr gesperrt!

Ungeachtet dessen missachten zahlreiche Fahrer die Straßenverkehrsordnung und befahren die Bekampstraße trotz Verbot: Am Dienstagvormittag wurden innerhalb weniger Stunden 40 Verwarnungen ausgesprochen. Das Missachten des Verkehrsverbotes wird mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro geahndet. Während der Kontrollen befuhren mindestens 60 weitere Fahrzeugführer die Straße verbotswidrig - diese konnten aber leider aufgrund von zu wenig Personal vor Ort nicht angehalten werden.

Der Verkehrsdienst der Polizei Lippe wird auch in Zukunft ein Auge auf die Verkehrssituation in der Bekampstraße haben, so dass mit weiteren Kontrollaktionen gerechnet werden muss. Alle Verkehrsteilnehmer werden eindringlich gebeten das Durchfahrtverbot zu beachten und stattdessen der offiziell ausgeschilderten Umleitung zu folgen - auch wenn es mehr Zeit kostet.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell