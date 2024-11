Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Kantine der Geschwister-Scholl-Gesamtschule.

Lippe (ots)

Der Hausmeister meldete am Montagmorgen (04.11.2024) gegen 7 Uhr einen Einbruch in der Mensa der Gesamtschule in der Sprottauer Straße. Ein Fenster wurde augenscheinlich gewaltsam geöffnet. Am Freitagnachmittag (01.11.2024) gegen 17 Uhr wurde das Fenster zuletzt unbeschädigt gesehen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um mehrere Getränke und Eis im Wert von ca. 200-300 Euro. Konkrete Hinweise auf einen Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, die im Bereich der Schule zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell