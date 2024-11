Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Einbruch in Erdgeschosswohnung - Schmuck entwendet.

Lippe (ots)

Am Montag (04.11.2024) drangen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Sepkamp ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam zwischen 07.30 Uhr und 19 Uhr die Terrassentür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Schlafzimmer durchsuchten sie Schränke und Kommoden. Dabei entwendeten die Täter Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Anschließend flüchteten sie unerkannt durch den Garten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Sepkamp beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

