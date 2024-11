POL-LIP: Blomberg-Großenmarpe. Autofahrer verstirbt nach Verkehrsunfall.

Lippe (ots) - (LW) Die Bewohnerin eines Hauses an der Steglitzer Straße wachte im Laufe der Nacht zum 01.11.2024 durch verdächtige Geräusche auf. Am Morgen stellte sie dann fest, dass unbekannte Personen offenbar am Schloss ihrer Haustür manipuliert hatten, mit dem Ziel ins Haus einzubrechen. Ein Eindringen ins Gebäude erfolgte nicht, möglicherweise fühlten sich die Täter überrascht. Zeugen, die im Laufe der ...

mehr