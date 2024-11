POL-LIP: Blomberg - Versuchter Einbruch

Lippe (ots) - Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Autofahrer, der an einem Verkehrsunfall am Montagmittag (28.10.2024) auf der Rathausstraße beteiligt war und geflüchtet ist. Eine 60-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr auf ihrem Pedelec in Richtung Oerlinghausen und überquerte die Straße an der Einmündung zur Tunnelstraße an einer Querungshilfe. Währenddessen kam aus Richtung Tunnelstraße ein unbekannter PKW, ...

