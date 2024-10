Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Autofahrer nach Unfallflucht gesucht.

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Autofahrer, der an einem Verkehrsunfall am Montagmittag (28.10.2024) auf der Rathausstraße beteiligt war und geflüchtet ist. Eine 60-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr auf ihrem Pedelec in Richtung Oerlinghausen und überquerte die Straße an der Einmündung zur Tunnelstraße an einer Querungshilfe. Währenddessen kam aus Richtung Tunnelstraße ein unbekannter PKW, der sich auf der Gegenfahrbahn befand, da er gerade einen anderen Wagen überholte. Durch das Überholmanöver scherte er nicht vor der Querungshilfe auf seine Fahrbahn ein, sondern nutzte auch dort die Gegenfahrbahn. Die Radfahrerin musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, und stürzte daraufhin von ihrem Pedelec auf die Straße. Die Frau aus Oerlinghausen wurde leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich nach Zeugenaussagen um eine graue Limousine mit Bielefelder Kennzeichen handeln - möglicherweise großmotorisiert oder getunt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die unter 05231 6090 Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder Fahrzeug geben können.

