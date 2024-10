Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Wohnräume von Einbrechern durchsucht.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (30.10.2024) zwischen 15.45 und 20.30 Uhr brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Hellrüsche" ein und verwüsteten anschließend einige Räume im Inneren. Augenscheinlich hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, um ins Haus zu gelangen. Mehrere Schränke und Kommoden wurden anschließend geöffnet und nach Diebesgut durchsucht. Die Täter flüchteten im Anschluss nach ersten Erkenntnissen mit Schmuck und Manschettenknöpfen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Dafür bittet das Kriminalkommissariat 2 um Zeugenhinweise zum Einbruch: Wem am Nachmittag oder Abend in der Straße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wählt bitte die Rufnummer 05231 6090.

