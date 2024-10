Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Angriff mit Schlagring - Polizei sucht Zeugen.

Im Bereich Bahnhof Schötmar kam es am Samstagnachmittag (26.10.2024) zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Jugendliche. Ein 48-jähriger Mann aus Bad Salzuflen hielt sich gegen 16.30 Uhr mit einem Bekannten auf einer Parkbank an der Ecke Ladestraße/Begastraße auf, als sie auf zwei unbekannte Jugendliche trafen. Einer von ihnen zog unvermittelt seine Hand samt Schlagring aus der Tasche und schlug dem 48-Jährigen damit gegen den Hinterkopf. Anschließend flüchteten die Täter über den Fußweg "an den Gleisen" in Richtung Schülerstraße. Der Mann erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Der jugendliche Angreifer konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 1,75 - 1,80 m groß, 15 - 16 Jahre alt, kurze schwarze Haare, füllige Statur, trug eine Brille und eine braun/beige Cappy von "Gucci", bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem langärmeligen hellen Sweatshirt mit schwarzem Aufdruck (vermutlich von der Marke "Kenzo"). Sein Begleiter sei ca. 1,60 m groß, 15 - 16 Jahre alt, habe eine normale Statur und trug eine schwarze Jacke und Hose (vermutlich beides aus Leder). Das Kriminalkommissariat 6 sucht weitere Zeugen, die Hinweise zur Körperverletzung geben können / Rufnummer 05231 6090.

