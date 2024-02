Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG Zeugen nach Jackendiebstahl gesucht

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen bereits über einen Jackendiebstahl größeren Ausmaßes. Während eines Konzertes hatten sich am Mittwochabend unbekannte Diebe in Nordhausen in der Alexander-Puschkin-Straße an der Garderobe etlicher Konzertbesucher bereichert und fast 20 Jacken entwendet. Am Donnerstagvormittag gab es dann eine überraschende Wendung in dem Fall. Ein Zeuge meldete sich bei der Nordhäuser Polizei, da er die gestohlenen Jacken in der Nähe des Tatortes aufgefunden hat. Ersten Erkenntnissen zufolge bleibt ein gestohlener Schlüssel weiterhin verschwunden. Ob noch weitere Gegenstände fehlen, muss nun geklärt werden. Die Polizei bittet unter der Tel. 03631/960 um Hinweise zu dem oder den Tätern.

Aktenzeichen: 0047703

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell