LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Mühlhausen (ots) - Leichte Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer am Mittwochabend in Mühlhausen. Der Mann befuhr kurz vor 21.30 Uhr die Straße Krümme und beabsichtigte auf den Parkplatz eines Supermarktes am Kreuzgraben zu fahren. Dabei kollidierte er mit der bereits geschlossenen Schranke des Supermarktes und stürzte. Er kam in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

