Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Drei Personen bei Abbiege-Unfall leicht verletzt.

Lippe (ots)

Im Bereich B1/Paderborner Straße ereignete sich am Dienstagabend (29.10.2024) in Höhe der Abfahrt "Waldschlösschen" ein Verkehrsunfall beim Abbiegen. Eine 20-Jährige aus Bad Lippspringe wollte gegen 18 Uhr mit ihrem Nissan Micra an der Abfahrt B1 nach links in Richtung Horn abbiegen, als sie nach ersten Erkenntnissen einen VW Passat im Gegenverkehr zu spät bemerkte. Dort war ein 57-Jähriger in Richtung Schlangen unterwegs. Beide Wagen stießen zusammen. Sowohl der Autofahrer aus Schlangen als auch die 20-Jährige und ihr 20-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle Drei ins Klinikum. Nissan und VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Für die Unfallaufnahme blieb der Bereich an der B 1 rund zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell