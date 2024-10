Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch: Täter hebeln Terrassentür auf und entwenden Schmuck sowie Bargeld

Geldern-Walbeck (ots)

Am Samstag (12. Oktober 2024) kam es zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr an der Kleinbahnstraße in Geldern zu einem Einbruch. Dabei hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür auf und drangen so in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhaueses vor. Der oder die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten neben mehreren Schmuckgegenständen (eine genaue Benennung der Gegenstände ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich), auch einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag, bevor Sie sich von der Örtlichkeit entfernten.

Hinweise zum beschriebenen Einbruch nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

