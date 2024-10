Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Tür eines Wintergartens aufgehebelt: Täter entwenden Geldbörse

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Freitag (11. Oktober 2024) kam es zwischen 18:40 Uhr und 20:30 Uhr am Hochheckweg in Wachtendonk zu einem Einbruch. Unbekannte Täter drangen auf das Grundstück eins Einfamilienhauses vor und hebelten dort die Tür eines Wintergartens auf. Die Täter gelangten so in die Räumlichkeiten des Hauses und durchsuchten diese. Mit einer Geldbörse, in welcher sich neben diversen Ausweisdokumenten auch ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag befunden hatte, entfernten sich die Täter von der Örtlichkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

