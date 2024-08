Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Edeka/Leinekauf in Alfeld (Leine)

Hildesheim (ots)

Alfeld (pie). Am 13.08.2024 zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Edeka/Leinekauf in der Hildesheimer Straße 14 in 31061 Alfeld (Leine) zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Hierbei wurde der ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellte weiße VW Tiguan der Geschädigten durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden in nicht unerheblicher Höhe.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer: 05181/8073-0 zu melden.

