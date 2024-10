Kleve (ots) - Am Sonntag, 13.10.2024 gegen 05:55 Uhr kam es in einer Gaststätte an der Hoffmannallee in Kleve zu einem Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Kleve schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Entgegen anders lautenden Berichten kam es an ...

mehr