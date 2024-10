Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Präventionsarbeit der Direktion Verkehr: Kreispolizeibehörde Kleve bietet weitere kostenfreie Pedelec-Trainings an

Bild-Infos

Download

Kreis Kleve (ots)

Autofahrer, Fußgänger, Personen auf E-Scootern oder Rad- und Pedelecfarende. Sie alle nehmen am Straßenverkehr teil und wollen möglichst sicher an Ihrem Ziel ankommen. Dieses Ziel verfolgt auch die Kreispolizeibehörde Kleve, weshalb nicht nur wöchentliche Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden (https://kleve.polizei.nrw/presse/kreis-kleve-wochenbilanz-der-verkehrskontrollen-polizei-hat-temposuender-im-blick-13), sondern in unregelmäßigen Abständen auch Präventionsarbeit betrieben wird (https://kleve.polizei.nrw/presse/kreis-kleve-wochenbilanz-der-verkehrskontrollen-polizei-ist-mit-e-scooter-simulator-und-rauschbrille-auf-dem-klever-stadtfest).

Zu dieser Präventionsarbeit gehören auch die kostenfreien Pedelec-Trainings, bei denen die Teilnehmenden Ihr Pedelec in einem abgesperrten Bereich besser kennenlernen und so Sicherheit für die Teilnahme am Straßenverkehr gewinnen können. Im Rahmen der Trainings beantworten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten Fragen rund um das Thema "Verkehrssicherheit", geben Hinweise zur Nutzung von Pedelecs und zeigen in praktischen Übungen auf, wie wichtig bspw. das richtige Bremsverhalten und die Blickrichtung ist.

Die Termine für die Pedelec-Trainings im Oktober 2024 finden Sie nachfolgend:

15.10.2024, 15:00Uhr, Fontanestraße 5 (Schulzentrum), Straelen

17.10.2024, 15:00Uhr, Königsberger Straße 50, (Feuerwehr), Geldern

22.10.2024, 10:00Uhr, Hülspark (Schulzentrum), Kevelaer

23.10.2024, 10:00Uhr, Cyriakusplatz, Weeze

Eine Anmeldung zu den kostenfreien Trainings ist nicht erforderlich. Die Kreispolizeibehörde rät dazu einen Fahrradhelm zu tragen, was aber keine Pflicht darstellt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website (https://kleve.polizei.nrw/artikel/pedelec-und-e-bike-training). #leben #SicherimStraßenverkehr (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell