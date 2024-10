POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Tattoo-Studio.

Lippe (ots) - In der Nacht von Freitag (25.10.2024) auf Samstag (26.10.2024) brach ein unbekannter Täter zwischen 02.30 und 03.30 Uhr in ein Firmengebäude am Nord-West-Ring ein. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster im ersten Obergeschoss gewaltsam Zugang zu einem Büroraum. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. ...

