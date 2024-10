Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Horn. Alkoholisierter LKW-Fahrer kollidiert mit Feuerwehrfahrzeug.

Am Montagabend (28.10.2024) kam es gegen 18:05 Uhr in der Nordstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Feuerwehrfahrzeug. Ein 45-jähriger polnischer Staatsangehöriger fuhr mit seinem 40-Tonner auf der Nordstraße und übersah dabei eine abgesicherte Einsatzstelle der Feuerwehr. Der LKW-Fahrer versuchte an dem Einsatzfahrzeug vorbeizufahren und kollidierte dabei mit diesem. Am Feuerwehrfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro; es blieb jedoch einsatzbereit. Bei der Unfallaufnahme entstand der Eindruck, dass der Unfallverursacher erheblich alkoholisiert war. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

