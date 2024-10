Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Fußgängern.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (26.10.2024) kollidierte gegen 19:15 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer an der Kreuzung Lemgoer Straße/Sylbeckestraße mit zwei Fußgängern und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Fahrer eines schwarzen BMW bog nach rechts von der Lemgoer Straße in die Sylbeckestraße ab und erfasste dabei einen 38-jährigen Mann sowie ein 13-jähriges Mädchen, die gerade die Straße überquerten. Beide wurden leicht verletzt. Der Fahrzeugführer hielt nach Zeugenaussagen kurz an, setzte seine Fahrt dann aber in Richtung Kanne fort. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen schwarzen BMW geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

