POL-LIP: Lage. Sachbeschädigung an Grundschule.

In der Nacht von Donnerstag (24.10.2024) auf Freitag (25.10.2024) kam es zu erheblichen Beschädigungen an der Grundschule am Sedanplatz. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Baugerüst, das das Schulgebäude aufgrund laufender Sanierungsarbeiten umgibt. Die Täter deckten eine Ecke des Schuldachs ab und warfen Dachpfannen auf den Schulhof sowie das Dach eines Nebengebäudes. Zudem wurde ein Absturzsicherungsnetz des Baugerüsts zerschnitten und eine Dachrinne beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die in der Nacht zum Freitag Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 6 zu melden.

