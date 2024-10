POL-LIP: Schlangen-Kohlstädt. Illegale Entsorgung und Verbrennung gefährlicher Abfälle.

Lippe (ots) - (MO) Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Mann aus Hamburg, zusammen mit seiner 5-jährigen Tochter, mit einem Renault die "Hauptstraße" in Bad Salzuflen in Fahrtrichtung Lage. Dabei geriet er in Höhe der Hausnummer 10, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab und in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß ...

