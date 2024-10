Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen - Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr

Lippe (ots)

(MO) Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Mann aus Hamburg, zusammen mit seiner 5-jährigen Tochter, mit einem Renault die "Hauptstraße" in Bad Salzuflen in Fahrtrichtung Lage. Dabei geriet er in Höhe der Hausnummer 10, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab und in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem VW eines 35-Jährigen aus Oberhausen, welcher die "Hauptstraße" in Fahrtrichtung Bad Salzuflen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt, konnten jedoch nach ambulanter Behandlung in einem Rettungswagen vor Ort entlassen werden. Die 5-jährige Tochter des Fahrers aus Hamburg verblieb unverletzt. Da eine Verkehrsstraftat nicht auszuschließen war, wurde der Führerschein des Unfallverursachers aus Hamburg vor Ort sichergestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231-6090.

