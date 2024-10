Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

(MO) Am Freitagabend, zwischen 19:15 Uhr und 22:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der "Hardenbergstraße" auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu diesem. Dort entwendeten sie hochwertiges Porzellan und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, denen zur genannten Zeit im Bereich der "Hardenbergstraße" und angrenzenden Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

