Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Einbruch in Werkstatt.

Lippe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25.10.2024) zwischen 1.50 Uhr und 7 Uhr brachen Unbekannte die rückwärtige Tür einer Werkstatt in der Klingenbergstraße auf und lösten die Alarmanlage aus. Es wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell