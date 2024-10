POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Gartenkamine gestohlen.

Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (24.10.2024) um 20.15 Uhr versuchte ein unbekannter Täter, gewaltsam in ein Wohnhaus im Ehrenbergweg einzudringen. Der anwesende Hausbewohner wurde durch die Geräusche aufmerksam, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 zu melden. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

mehr