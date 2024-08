Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240827-1-pdnms Flucht vor Polizei endet im Kleingarten in Neumünster

Neumünster (ots)

Als eine Streifenwagenbesatzung vom 1. Polizeirevier Neumünster heute Morgen gegen 1 Uhr einen PKW Mercedes in der Vicelinstraße kontrollieren wollte, gab der 18 jährige Fahrer Gas und wollte sich durch Flucht einer Kontrolle entziehen.

Der Mercedes Fahrer fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Christianstraße Richtung stadtauswärts, bog dann am Berliner Platz in die Schillerstraße ab und fuhr weiter in den Raabeweg.

Im Raabeweg verlor der 18 jährige Mann die Kontrolle über den Mercedes und fuhr in dem dortigen Kleingartenverein in eine Parzelle und blieb dort stehen. Der Fahrer versuchte noch zu Fuß zu fliehen, wurde jedoch schon nach wenigen Metern von der Streifenwagenbesatzung eingeholt und festgenommen.

Der 18 jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Drogen, es wurde am 1. Polizeirevier Neumünster eine Blutprobe von dem Mann entnommen. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte ohne Wissen seinen Stiefvaters dessen Mercedes benutzt.

Den 18 jährigen Unfallfahrer erwartet jetzt eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie dem Fahren unter Drogeneinfluss.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell