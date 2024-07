Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brand in Restaurant: Sieben Verletzte und hoher Sachschaden

Dreieich (ots)

(lei) Ein Feuer in einem Restaurant in der Maybachstraße hat am Samstagnachmittag sieben Verletzte gefordert und einen hohen Sachschaden verursacht. Bei Eintreffen der Rettungskräfte, die gegen 16.35 Uhr alarmiert wurden, war bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Objekt feststellbar. Die Feuerwehr leitete umgehend Löschmaßnahmen ein und konnte die Flammen dadurch unter Kontrolle bringen und letztlich gänzlich ablöschen. Infolge des Brandes wurden sieben Personen, darunter zwei Feuerwehrleute, durch Rauchgase verletzt. Zwei der Verletzten kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Durch das Feuer entstand vorläufigen Schätzungen zufolge ein Schaden von etwa 300.000 Euro. Was den Brandhergang und die -ursache angeht, so hat die Kriminalpolizei bereits die Ermittlungen aufgenommen und am Montag auch den Brandort untersucht. Ersten Erkenntnissen der Brandermittler zufolge brach das Feuer während der Vorbereitungen für den Restaurantbetrieb in der Küche des Lokals aus, offenbar bei der Zubereitung von Speisen am Herd. Die weiter andauernden Ermittlungen werden nun wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung geführt.

Offenbach 08.07.2024

