POL-OF: Beim Vorbeifahren touchiert: Polizei sucht Unfallverursacher; Drei Verletzte und 23.000 Euro Schaden; Wer flüchtete nach dem Unfall? Und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zuletzt vermehrt Diebstähle von E-Scootern: Polizei gibt Tipps zur Sicherung

(db) E-Scooter (elektrische Roller gemäß Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung mit einer Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h) erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Die kleinen Flitzer sind praktisch, können auch weitere Strecken zurücklegen und sind einfach wieder aufzuladen. Die Anschaffungspreise der Elektroroller sinken immer weiter und die Nachfrage wird immer größer. Aufgrund der größeren Verfügbarkeit steigen jedoch auch die polizeilich erfassten Diebstähle von E-Scootern. Der Regionalen Ermittlungsgruppe West der Polizeidirektion Offenbach etwa liegen derzeit vermehrt entsprechende Anzeigen vor. Zum Schutz vor Entwendung gibt die Polizei nun einige hilfereiche Präventionstipps. Grundsätzlich sollte zum Schutz des Rollers ein Schloss angelegt werden. Hierbei ist der E-Scooter nach Möglichkeit an einem festverbauten Gegenstand anzuschließen, dies verhindert auch ein Wegtragen des Gefährts. Bei der Auswahl des Schlosses sollte auf eine gute Qualität und hohe Stabilität geachtet werden - nur weil ein Schloss leicht und handlich ist, ist es nicht immer gut. Am besten sollte der Roller in einem gesicherten Raum aufbewahrt werden z.B. in der eigenen Wohnung/Keller oder im Büro. Eine vom Hersteller installierte elektrische Wegfahrsicherung der E-Scooter bietet einen zusätzlichen Schutz, kann von manchem Täter aber auch überlistet werden und setzt eine Aktivierung durch den Nutzer voraus. Ähnlich wie bei Autos, gibt es auch kleine Alarmanlagen, die einen durchdringenden Signalton abspielen und dadurch abschreckend wirken können. GPS-Tracker sind eine sinnvolle Ergänzung. Sie bieten an sich keinen Diebstahlschutz, können jedoch nach einem Diebstahl dazu führen, dass der Besitzer den E-Scooter orten kann. Die Polizei kann mit einem solchen Hinweis gezielt nach dem Fahrzeug suchen und gesichert Täter überführen. Jeder E-Scooter verfügt über eine individuelle Fahrzeugidentifikationsnummer (kurz FIN). Diese Nummer, sowie Angaben zum Hersteller und Modell des Rollers sollte jeder Eigentümer parat haben. Nach einem Diebstahl kann der Roller durch die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben werden. Die polizeiliche Kontrolle von E-Scootern nimmt stetig zu, ein Abgleich der FIN mit dem Fahndungssystem ist dabei Standard und führte in der Vergangenheit bereits zum Auffinden gestohlener Modelle.

Hier die Hinweise noch einmal in kurz und knapp:

- Schloss nutzen, Anschließen an einen festverbauten Gegenstand

- Installierte Wegfahrsicherung nutzen (falls vorhanden)

- Alarmanlage

- GPS-Tracker

- Beim Kauf FIN, Marke und Modell notieren

Weitere Hinweise können Sie bei den (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstellen erhalten. Die Polizei wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine gute und sichere Fahrt!

2. Beim Vorbeifahren touchiert: Polizei sucht Unfallverursacher - Autobahn 661/Langen

(fg) Auf rund 4.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein SUV-Fahrer am Samstagnachmittag auf der Autobahn 661 zwischen den Anschlussstellen Dreieich und Langen verursacht hat. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 26-Jähriger in seinem Toyota gegen 16.50 Uhr auf der Autobahn 661 in Richtung Egelsbach. Nach der Anschlussstelle Dreieich kam es offenbar zu einem Zusammenstoß mit einem schwarzen SUV, in dessen Verlauf der Toyota-Fahrer die Kontrolle verlor und mit der rechten Schutzplanke kollidierte. Der SUV-Fahrer flüchtete. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Drei Verletzte und 23.000 Euro Schaden - Neu-Isenburg

(fg) Am Sonntagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Bundesstraße459 / Gravenbruchring zu einem Zusammenstoß zwischen einem Hyundai und einem Audi A8, in dessen Folge die drei beteiligten Fahrzeuginsassen mit Verletzungen in Krankenhäuser kamen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 84-Jähriger mit einem 56-jährigen Mitfahrer in seinem Audi A8 die Bundesstraße 459 in Richtung Dreieich. Ein 29-Jähriger war in seinem Toyota in entgegengesetzter Richtung unterwegs und beabsichtigte wohl nach links verbotswidrig in Richtung Gravenbruchring abzubiegen. Hierbei übersah der Toyota-Lenker offenbar den Audi, weshalb es zur Kollision kam. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro. Gegen 18.30 Uhr war der Unfall aufgenommen. Weitere Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

4. Briefmarken und Bargeld von Einbrechern erbeutet - Mühlheim

(cb) Briefmarken und Bargeld erbeuteten bis dato unbekannte Täter bei ihrem Einbruch zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen in die Postfiliale in der Bettinastraße. Die Ganoven hebelten die Zugangstür unter Einsatz von brachialer Gewalt auf und durchsuchten im Inneren der Filiale sämtliche Schränke. Weils sie den verbauten Tresor nicht vor Ort knacken konnten, montierten sie diesen kurzerhand ab und nahmen ihn mit. Im Tresor befanden sich neben Bargeld auch Briefmarken im Wert von mehreren tausend Euro. Das Einbruchskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um sachdienliche Zeugenhinweise.

5. Wer hat das Wohnmobil beschmiert? - Rodgau/Dudenhofen

(cb) Ein 64 Jahre alter Besitzer eines Wohnmobiles musste am Sonntagmorgen, gegen 10 Uhr, feststellen, dass dreiste Schmierfinken die Beifahrerseite und das Fahrzeugheck seines eigentlich weißen Campingfahrzeuges großflächig mit schwarzer Farbe besprüht hatten. Am Nachmittag zuvor hatte der Rodgauer sein Gefährt am Straßenrand im Niederwiesenring (40er Hausnummern) geparkt. Der entstandene Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06104 6908-0 mit der Polizei in Heusenstamm in Verbindung zu setzten.

6. Seitenverkehrtes Hakenkreuz auf Schulhof - Dreieich

(cw) Unbekannte hinterließen auf einem Schulhof in der Lindenstraße in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, unter anderem ein Hakenkreuz, welches seitenverkehrt und offensichtlich mit weißer Kreide aufgetragen worden war. Wer zu der betreffenden Zeit Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu wenden.

7. Hakenkreuze aufgesprüht - Egelsbach

(cb) Ein Stromverteilerkasten und ein Metall-Werbeaufsteller in der Geschwindstraße/ Schillerstraße wurden durch bislang Unbekannte mit roter Farbe verschandelt. Die Täter haben zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr und Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr, jeweils ein Hakenkreuz auf den Stromkasten sowie auf den Werbeaufsteller geschmiert. Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Kripohotline 069 8098-1234 zu melden.

8. Wer flüchtete nach dem Unfall? - Mainhausen

(cb) Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Freitagnachmittag, 17.30 Uhr und Sonntag, 14.45 Uhr, ereignete, Zeugen. Eine 35-jährige Mainhäuserin parkte ihren grauen Skoda Octavia ordnungsgemäß parallel zur Fahrbahn in der Ludwigstraße (10er Hausnummern). Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte das Auto, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Bereich der linken vorderen Fahrzeugseite und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 2.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten der Schadensregulierung nachzukommen. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Offenbach 08.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

