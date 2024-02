POL-PDKO: Schnuppertage PI Boppard am 26.03. und 27.03.2024

Bendorf/Rhein (ots) - Eine männliche Person näherte sich am Do. 15.02.2024 gegen 15:30 Uhr dem 93-jährigen Geschädigten und deutete einen Geldwechsel ihm gegenüber an. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Sparkasse in der Siegburger Straße. Die männliche Person wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre , 175cm groß, schlank, drei Tage Bart, graue Jeans, grauer Pullover. Während dem Wechselvorgang griff die ...

