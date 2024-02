Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall Kreuzung "Woppenroth-Schlierschied-Rohrbach"

Koblenz (ots)

Am 19.02.2024 ereignete sich gegen 12:20 Uhr im Kreuzungsbereich der L162 und der L184 (Woppenrother Kreuzung) ein Verkehrsunfall. Ein aus Richtung Schlierschied kommender, in Richtung Woppenroth fahrender Verkehrsteilnehmer, übersah einen von rechts kommenden bevorrechtigten Pkw und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Der Unfallverursacher kollidierte frontal mit der linken Fahrzeugseite der Unfallgegnerin. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Die beiden allein in den Fahrzeugen befindlichen Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und vorsorglich zur Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert.

