Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Trickdiebstahl - Geldwechsel

Bendorf/Rhein (ots)

Eine männliche Person näherte sich am Do. 15.02.2024 gegen 15:30 Uhr dem 93-jährigen Geschädigten und deutete einen Geldwechsel ihm gegenüber an. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Sparkasse in der Siegburger Straße. Die männliche Person wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre , 175cm groß, schlank, drei Tage Bart, graue Jeans, grauer Pullover. Während dem Wechselvorgang griff die männliche Person in das Scheinfach der Geldbörse und entwendet 40,-Euro Scheingeld. Er sprach bei der Tatausführung kein Wort mit dem Geschädigten. Die Person entfernte sich in Richtung Parkplatz / Danngasse. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden, pibendorf@polizei.rlp.de.

