Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Durchsuchung deckt mutmaßlich illegale Glücksspielautomaten auf.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (23.10.2024) führten Beamte des Kriminalkommissariats 6 der Polizei Lippe und des Ordnungsamts Bad Salzuflen zwischen 16.15 Uhr und 18.20 Uhr eine Durchsuchung in einer Sportwettenannahmestelle in der Schülerstraße in Schötmar durch. Dabei wurden vier Glücksspielautomaten sichergestellt, die möglicherweise manipuliert waren und ohne behördliche Erlaubnis betrieben wurden. Die Automaten wiesen keine PTB-Zulassungsnummern auf, was auf einen illegalen Betrieb hindeutet. Eine genaue Untersuchung der Geräte steht noch aus, um das Ausmaß der möglichen Manipulationen festzustellen. Das Verfahren richtet sich gegen zwei männliche Personen aus Bad Salzuflen. Die Ermittlungen wurden aufgrund anonymer Hinweise eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell