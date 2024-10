POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - Am Dienstag (22.10.2024) stellten Mitarbeiter einer Firma in Bösingfeld einen versuchten Einbruch in eine Güterhalle fest. In der Zeit zwischen Montag, 23.30 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in die Halle in der Straße Am Bahnhof einzudringen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden ca. 1.000 Euro. Zeugen, die in ...

mehr