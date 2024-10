Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Versuchter Einbruch in Güterhalle.

Lippe (ots)

Am Dienstag (22.10.2024) stellten Mitarbeiter einer Firma in Bösingfeld einen versuchten Einbruch in eine Güterhalle fest. In der Zeit zwischen Montag, 23.30 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in die Halle in der Straße Am Bahnhof einzudringen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden ca. 1.000 Euro. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bahnhofs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell